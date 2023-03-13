Украинский футболист в компенсированное время дебютным голом принес своему клубу драматичную победу в польском чемпионате — видео

13 марта, 14:21
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Охрончук забил первый гол за Лодзь (Фото:ФК Лодзь)

Охрончук забил первый гол за Лодзь (Фото:ФК Лодзь)

Украинский защитник Лодзи Владислав Охрончук принес победу своему клубу в матче 23-го тура Первого дивизиона Польши, второго по силе чемпионата страны, против Сталь Жешув.

Охрончук появился на поле на 72-й минуте при счете 0:0, а уже через три минуты получил желтую карточку.

Впрочем, именно украинец стал героем поединка, вырвав победу для Лодзи на 91-й минуте. Защитник подключился к атаке во время навеса с углового и грудью отправил мяч в ворота.

Видео дня

https://twitter.com/LKS_Lodz/status/1634923411813064705?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1634923411813064705%7Ctwgr%5E0e9bc960e6a41a8733e3a214b474a24468e924c1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsport.ua%2Fuk%2Fnews%2F618354-video-ukrainets-virvav-peremogu-dlya-komandi-u-polshchi-zabivshi-na-901

Для Охрончука этот гол стал первым в составе Лодзи.

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После 23-х туров Лодзь лидирует в турнирной таблице и претендует на выход в высший дивизион Польши.

В Украине Охрончук выступал за Колос, Подолье и Николаев.

Ранее сообщалось, что Зозуля дебютным голом на последних минутах принес драматичную победу Райо Махадаонде над дублем Реала.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Польша

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