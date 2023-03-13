Украинский футболист в компенсированное время дебютным голом принес своему клубу драматичную победу в польском чемпионате — видео 13 марта, 14:21 Охрончук забил первый гол за Лодзь (Фото:ФК Лодзь)

Украинский защитник Лодзи Владислав Охрончук принес победу своему клубу в матче 23-го тура Первого дивизиона Польши, второго по силе чемпионата страны, против Сталь Жешув.

Охрончук появился на поле на 72-й минуте при счете 0:0, а уже через три минуты получил желтую карточку.

Впрочем, именно украинец стал героем поединка, вырвав победу для Лодзи на 91-й минуте. Защитник подключился к атаке во время навеса с углового и грудью отправил мяч в ворота.

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Для Охрончука этот гол стал первым в составе Лодзи.



После 23-х туров Лодзь лидирует в турнирной таблице и претендует на выход в высший дивизион Польши.

В Украине Охрончук выступал за Колос, Подолье и Николаев.

Ранее сообщалось, что Зозуля дебютным голом на последних минутах принес драматичную победу Райо Махадаонде над дублем Реала.