«Что-то полезное должно быть»: военный призвал игрока сборной Украины задонатить ВСУ после скандала

Журналист и военнослужащий ВСУ Андрей Сенькив обратился к защитнику Шахтера Ефиму Конопли, который оскандалился из-за лайков под видео с российским контентом.

«Уважаемый Ефим Конопля, понимаю — ошиблись, бывает. Предлагаю в плане извинений финансово поддержать мой 53-й отдельный разведывательный батальон.

Уважаемый Бленуце вон забросил за похожее первую зарплату на ВСУ. Хоть что-то полезное должно быть из этой ситуации. Спасибо", — написал Сенькив в Инстаграме.

Отметим, что футболист сборной Украины ставил лайки под видео момента закрытия дверей в вагоне с подписью: «Россия — не для слабых и медленных», под видео с нарезкой действий россиянина Романа Павлюченко в составе Тоттенхэма, а также под видео с Владимиром Жириновским и его размышлениями «как убрать падкаблучников».

Позже Конопля убрал эти лайки и в ответ на критику заявил, что считает себя патриотом и призвал не верить дезинформации в соцсетях. Впоследствии все же футболист публично попросил прощения.

Ранее сообщалось, что румынский нападающий киевского Динамо Владислав Бленуце, который попал в скандал из-за того, что репостил российскую пропаганду, пожертвовал ВСУ 700 тысяч гривен.