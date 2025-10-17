«Что-то полезное должно быть»: военный призвал игрока сборной Украины задонатить ВСУ после скандала

17 октября, 10:20
Поделиться:
Йохим Конопля — футболист сборной Украины и Шахтера (Фото: УАФ)

Йохим Конопля — футболист сборной Украины и Шахтера (Фото: УАФ)

Журналист и военнослужащий ВСУ Андрей Сенькив обратился к защитнику Шахтера Ефиму Конопли, который оскандалился из-за лайков под видео с российским контентом.

«Уважаемый Ефим Конопля, понимаю — ошиблись, бывает. Предлагаю в плане извинений финансово поддержать мой 53-й отдельный разведывательный батальон.

Уважаемый Бленуце вон забросил за похожее первую зарплату на ВСУ. Хоть что-то полезное должно быть из этой ситуации. Спасибо", — написал Сенькив в Инстаграме.

Реклама

Читайте также:
«Мы проинформированы о ситуации». Шахтер начал внутреннее расследование в отношении игрока клуба из-за лайков под видео с российским контентом

Отметим, что футболист сборной Украины ставил лайки под видео момента закрытия дверей в вагоне с подписью: «Россия — не для слабых и медленных», под видео с нарезкой действий россиянина Романа Павлюченко в составе Тоттенхэма, а также под видео с Владимиром Жириновским и его размышлениями «как убрать падкаблучников».

Позже Конопля убрал эти лайки и в ответ на критику заявил, что считает себя патриотом и призвал не верить дезинформации в соцсетях. Впоследствии все же футболист публично попросил прощения.

Ранее сообщалось, что румынский нападающий киевского Динамо Владислав Бленуце, который попал в скандал из-за того, что репостил российскую пропаганду, пожертвовал ВСУ 700 тысяч гривен.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Футбол Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Деньги ФК Шахтер Сборная Украины Российская пропаганда ФК Динамо (Киев) Скандал Донаты на ВСУ Юхим Конопля

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies