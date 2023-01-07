Экс-футболист Арсенал был арестован за перевозку наркотиков 7 января, 22:06 Энтони Стоукс завершил карьеру в 32-летнем возрасте (Фото:ФК Арсенал)

Бывшего нападающего лондонского Арсенала и сборной Ирландии Энтони Стоукса арестовали за перевозку наркотиков.

Об этом сообщает Daily Mail.

После непродолжительной погони в Дублине полиция остановила автомобиль со Стоуксом за рулем и еще одним пассажиром, после чего обнаружила в бардачке наркотические вещества на сумму 4500 евро.

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Впоследствии 34-летний экс-футболист и его напарник были освобождены под залог. Позже они должны предстать перед окружным судом Дублина.

Стоукс выступал за такие клубы как Арсенал, Сандерленд, Кристал Пелас, Селтик и другие. Также на его счету 9 матчей за сборную Ирландии.

В 2020 году Стоукс завершил карьеру футболиста.



Ранее сообщалось, что полиция задержала экс-футболиста сборной Италии Луиджи Сартора за выращивание марихуаны.