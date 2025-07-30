Неожиданная травма. Воспитанник Барселоны попал в больницу после того, как собака укусила его за гениталии

Досадный инцидент произошел с 27-летним испанским полузащитником Карлесом Пересом, выступающим за греческий Арис.

Перес выгуливал собственного пса, когда неожиданно другая собака напала на него, сообщает AS со ссылкой на греческое издание PrimeSport.

В результате собака укусила Переса за гениталии, после чего футболист был срочно доставлен в больницу.

Медики оценили его состояние и разрешили вернуться домой. Хирургического вмешательства не понадобится, хотя за состоянием футболиста будут внимательно следить.

Перес начинал свою карьеру в Барселоне, после чего играл за Рому, Сельту, Хетафе, а летом этого года на правах аренды присоединился к Арису.

Ранее сообщалось, что один из лидеров Реала Джуд Беллингем пропустит длительный срок из-за операции.