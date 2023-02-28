Делом заинтересовалась прокуратура. Звездного футболиста ПСЖ обвинили в изнасиловании — СМИ 28 февраля, 21:11 Хакими выступает в ПСЖ с 2021 года (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

Защитника французского ПСЖ и сборной Марокко Ашрафа Хакими обвинили в изнасиловании, сообщает Le Parisien.

По информации источника, в полицию обратилась 24-летняя девушка, которая сообщила, что ее изнасиловал Хакими.

По словам вероятной жертвы, 16 января она начала общение с Хакими в Instagram, а 25 февраля отправилась в гости к футболисту на такси, которое заказал футболист.

Видео дня

Футболист начал приставать к девушке и не считался с ее протестами. Девушке удалось освободиться от нападающего, оттолкнув его ногой. После этого она направила SMS другу, который приехал ее забрать.

Сообщается, что она отказалась подавать официальную жалобу, но делом заинтересовалась прокуратура.

Хакими женат и имеет двоих детей, которые, по информации прессы, в эти выходные были на отдыхе в Дубае.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в изнасиловании экс-футболист Барселоны Дани Алвес останется под стражей без права внесения залога .