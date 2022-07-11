Футболист Реала с женой во время отдыха стали жертвами ограбления с возможным применением наркотиков 11 июля, 17:53 Грабители испортили отдых семьи Вальверде (Фото:Феде Вальверде via Instagram)

Полузащитника мадридского Реала Федерико Вальверде и его жену Мину Бонино ограбили во время отдыха на Ибице, предположительно, применив наркотические вещества.

Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщила Мина Бонино.

Девушка рассказала, что на следующее утро после приезда на отдых она начала плохо себя чувствовать, но подумала, что это из-за усталости. Позже она собралась на пляж, а когда вошла в гостиную, то обнаружила беспорядок, а кошелек был пуст.

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Бонино утверждает, что у них украли не менее 10 тысяч евро.

Затем пришел агент по недвижимости, предположивший, что к преступлению может быть причастен повар, работавший в доме, а Бонино стало плохо из-за отравленной пищи.

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Сам повар после инцидента отказался обслуживать пару, заявив, что «не любит работать в частных усадьбах, потому что здесь всегда такое случается».



Бонино уехала в больницу, где сдала анализы на наличие наркотических веществ, но они показали отрицательный результат.

Фото: Мина Бонино via Instagram

«Я думаю, они использовали против нас скополамин. Его можно распространить как спрей и он просто оставляет тебя спать и все. Он быстро выводится из организма и не виден в токсикологическом анализе. Этот тест исключил действие более сильного вещества. Логично, что я не была отравлена ничем из этого, но такова процедура», — рассказала Бонино.

Девушка добавила, что агент по недвижимости и повар были друзьями, а сейчас утверждают, что это не так.

Ранее сообщалось, что нападающий Реала и сборной Франции Карим Бензема стал жертвой ограбления, пока он играл в матче чемпионата Испании против Эльче.

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