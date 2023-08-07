Футболистка Динамо забила удивительный гол со штрафного с центра поля — видео 7 августа, 13:36 Анна Прокопенко (Фото:ФК Динамо)

Футболистка женской команды киевского Динамо Анна Прокопенко отметилась невероятным голом в матче первого тура чемпионата Украины против ровенского Вереса.

На 92-й минуте Прокопенко со штрафного пробила в направлении ворот соперника и мяч, пролетев по невероятной траектории, приземлился перед голкипером, после чего отлетел от газона и оказался в сетке.

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После этого в воротах Вереса побывал еще один мяч и Динамо одержало перемогу 3:1.

Ранее сообщалось, что футболист второлиговой Скалы 1911 Максим Аверьянов отметился феноменальным голом со своей половины поля в матч против Кудривки.

