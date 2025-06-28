Айтана Бонмати может не сыграть на чемпионате Европы-2025 (Фото: instagram.com/aitanabonmati)

Как сообщает ESPN, у футболистки Барселоны диагностировали вирусный менингит.

Девушка пропустила товарищеский матч Испании против Японии (3:1), за которым наблюдала со своей больничной палаты.

Фото: Айтана Бонмати смотрела товарищеский матч Испания - Япония / instagram.com/aitanabonmati

По словам врачей, болезнь проходит контролируемо, однако неизвестно, когда Бонмати вернется в расположение сборной.

Чемпионат Европы среди женщин начнется второго июля матчем между Финляндией и Исландией. Испания свой первый матч группового этапа проведет на следующий день против Португалии.

Бонмати дважды выигрывала Золотой мяч по версии France Football (2023, 2024).

За свою национальную сборную футболистка играет с 2017 года. За это время она провела 78 матчей, забила 30 голов. Вместе с Испанией выиграла чемпионат мира и Лигу наций.

