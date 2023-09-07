Упала со скалы. В Исландии трагически погибла футболистка сборной Молдовы 7 сентября, 11:50 Виолетта Мицул сыграла более 40 матчей за сборную Молдовы (Фото:Федерация футбола Молдовы)

В возрасте 26 лет трагически погибла футболистка сборной Молдовы Виолетта Мицул.

Об этом сообщает Moldfootball.com со ссылкой на Федерацию футбола Молдовы.

Трагедия произошла в исландском городке Вопнафьордур, где она выступала за местный клуб.

Футболистка проводила время с подругами по команде и сорвалась со скалы на пляж, получив травмы, несовместимые с жизнью.

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Мицул сыграла более 40 матчей за сборную Молдовы.

Сообщалось, что в июле 2019 года 24-летняя футболистка сборной Швейцарии и Янг Бойз Флориана Исмаили утонула в озере Комо во время отдыха в Италии.