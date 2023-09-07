Упала со скалы. В Исландии трагически погибла футболистка сборной Молдовы

7 сентября, 11:50
Поделиться:
Виолетта Мицул сыграла более 40 матчей за сборную Молдовы (Фото:Федерация футбола Молдовы)

Виолетта Мицул сыграла более 40 матчей за сборную Молдовы (Фото:Федерация футбола Молдовы)

В возрасте 26 лет трагически погибла футболистка сборной Молдовы Виолетта Мицул.

Об этом сообщает Moldfootball.com со ссылкой на Федерацию футбола Молдовы.

Трагедия произошла в исландском городке Вопнафьордур, где она выступала за местный клуб.

Читайте также:
Защищал Украину с первых дней войны. На фронте погиб 22-летний фанат Карпат

Футболистка проводила время с подругами по команде и сорвалась со скалы на пляж, получив травмы, несовместимые с жизнью.

Видео дня

Мицул сыграла более 40 матчей за сборную Молдовы.

Сообщалось, что в июле 2019 года 24-летняя футболистка сборной Швейцарии и Янг Бойз Флориана Исмаили утонула в озере Комо во время отдыха в Италии.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трагедия Исландия

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X