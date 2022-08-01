Футболистки сборной Англии устроили зажигательные танцы на пресс-конференции после исторической победы на Евро-2022 — видео 1 августа, 13:29 Женская сборная Англии впервые в истории выиграла Евро-2022 (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Футболистки сборной Англии громко отпраздновали победу над Германией (2:1) в финале чемпионата Европы.

После триумфа английские футболистки позволили себе выпить пива в раздевалке, после чего ворвались на послематчевую пресс-конференцию своей наставницы Сарины Вигман, где устроили зажигательные танцы под песню It’s Coming Home — «Он (футбол — прим. НВ) возвращается домой».

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Фото: Instagram

Победа на Евро-2022 стала первым большим успехом для сборной Англии, наибольшим достижением которой до этого момента были серебряные награды на Евро в 1984 и 2009 годах, а также бронза на чемпионате мира в 2015 году.

Для Украины финал также имел историческое значение, поскольку впервые в истории главным арбитром матча была украинка — Катерина Монзуль.

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