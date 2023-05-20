Испанское предательство: игроки Барселоны поздравили россиян с победой в Ла Лиге — видео
Барселона (Фото:REUTERS/Juan Medina)
Каталонский клуб обратился к болельщикам из страны-агрессора, чтобы поблагодарить их за поддержку.
Защитники «сине-гранатовых» Алекс Бальде и Серджи Роберто записали обращение к российским фанатам после победы в чемпионате Испани.
«Большой привет всем болельщикам Барселоны в России! Скоро увидимся!» — сказал Бальде.
«Дорогие болельщики из России! Большое спасибо за вашу поддержку и энергию! Вы тоже часть этой победы! Надеюсь, что вместе мы выигрываем еще много титулов!», — заявил Роберто.
Отметим, что видеообращение было опубликовано на странице в Instagram официального транслятора матчей Ла Лиги в России Okko.
Ранее сообщалось, что фанаты Эспаньола набросились на футболистов Барселоны после празднования чемпионства.