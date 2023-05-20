Испанское предательство: игроки Барселоны поздравили россиян с победой в Ла Лиге — видео 20 мая, 18:35 Барселона (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Каталонский клуб обратился к болельщикам из страны-агрессора, чтобы поблагодарить их за поддержку.

Защитники «сине-гранатовых» Алекс Бальде и Серджи Роберто записали обращение к российским фанатам после победы в чемпионате Испани.

«Большой привет всем болельщикам Барселоны в России! Скоро увидимся!» — сказал Бальде.

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«Дорогие болельщики из России! Большое спасибо за вашу поддержку и энергию! Вы тоже часть этой победы! Надеюсь, что вместе мы выигрываем еще много титулов!», — заявил Роберто.

Отметим, что видеообращение было опубликовано на странице в Instagram официального транслятора матчей Ла Лиги в России Okko.

Ранее сообщалось, что фанаты Эспаньола набросились на футболистов Барселоны после празднования чемпионства.