Ведущие игроки сборной Боснии и Герцеговины отказались ехать в Санкт-Петербург на матч с Россией — СМИ
Матч запланирован на 19 ноября (Фото:N1)
Несколько ключевых футболистов сборной Боснии и Герцеговины приняли решение не ехать в Санкт-Петербург на товарищеский матч с Россией, сообщает N1.
Сообщается, что решение федерации сыграть с Россией вызвало большой резонанс среди болельщиков.
Издание обратилось к футболистам национальной команды и узнало, что ведущие игроки команды не планируют играть против России, если получат приглашение на этот матч.
Какие именно футболисты не планируют играть против России не сообщается
Сообщалось, что федерация футбола Боснии и Герцеговины приняла предложение России сыграть товарищеский матч. Поединок запланирован на 19 ноября 2022 года в Санкт-Петербурге.
После этого лидер сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич раскритиковал решение федерации согласиться на матч с россиянами.
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