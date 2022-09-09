Ведущие игроки сборной Боснии и Герцеговины отказались ехать в Санкт-Петербург на матч с Россией — СМИ

9 сентября, 22:49
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Матч запланирован на 19 ноября (Фото:N1)

Матч запланирован на 19 ноября (Фото:N1)

Несколько ключевых футболистов сборной Боснии и Герцеговины приняли решение не ехать в Санкт-Петербург на товарищеский матч с Россией, сообщает N1.

Сообщается, что решение федерации сыграть с Россией вызвало большой резонанс среди болельщиков.

Издание обратилось к футболистам национальной команды и узнало, что ведущие игроки команды не планируют играть против России, если получат приглашение на этот матч.

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Какие именно футболисты не планируют играть против России не сообщается

Сообщалось, что федерация футбола Боснии и Герцеговины приняла предложение России сыграть товарищеский матч. Поединок запланирован на 19 ноября 2022 года в Санкт-Петербурге.

После этого лидер сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич раскритиковал решение федерации согласиться на матч с россиянами.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Босния и Герцеговина Сборная России

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