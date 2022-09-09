Ведущие игроки сборной Боснии и Герцеговины отказались ехать в Санкт-Петербург на матч с Россией — СМИ 9 сентября, 22:49 Матч запланирован на 19 ноября (Фото:N1)

Несколько ключевых футболистов сборной Боснии и Герцеговины приняли решение не ехать в Санкт-Петербург на товарищеский матч с Россией, сообщает N1.

Сообщается, что решение федерации сыграть с Россией вызвало большой резонанс среди болельщиков.

Издание обратилось к футболистам национальной команды и узнало, что ведущие игроки команды не планируют играть против России, если получат приглашение на этот матч.

Видео дня

Какие именно футболисты не планируют играть против России не сообщается

Сообщалось, что федерация футбола Боснии и Герцеговины приняла предложение России сыграть товарищеский матч. Поединок запланирован на 19 ноября 2022 года в Санкт-Петербурге.

После этого лидер сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич раскритиковал решение федерации согласиться на матч с россиянами.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.