«Я не мог их остановить». Луческу прокомментировал жест игроков Динамо фанам греческого клуба за антиукраинский баннер
Мирча Луческу (Фото:ФК Динамо)
Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу после матча квалификации Лиги конференций с Арисом поддержал футболистов своей команды, которые ответили фанам греческого клуба за баннер против Азова, который они вывесили в первом поединке.
Луческу отметил, что он с пониманием относится к поведению игроков Динамо, которые так отреагировали на провокации болельщиков Ариса, сообщает официальный сайт Динамо.
«Вы видели, какие баннеры вывесили греческие болельщики во время первого матча? Они были направлены против Украины. Я не мог остановить наших игроков», — сказал Луческу.
Румынский специалист добавил, что ситуация стала для него неожиданностью и он не поддерживает такие поступки в футболе, однако отметил, что причиной стало именно поведение фанатов Ариса.
«Я не поддерживаю этого и извиняюсь, но вы должны понимать наших футболистов. Потому что они видели баннеры фанатов Ариса против Украины, против военных. Я, конечно, не могу согласиться с некоторыми жестами.
Надеюсь, такого больше не повторится в будущем. Я сам не ожидал такого. Но реакция наших игроков стала следствием того, как вели себя фанаты Ариса" - подытожил Луческу.
Динамо победило Арис в серии пенальти и вышло в раунд плей-офф Лиги Европы, где сыграет со стамбульским Бешикташем.
Сообщалось, что после матча Динамо — Арис греческие журналисты обиделись на киевский клуб за защиту героев Азовстали и досрочно завершили пресс-конференцию.