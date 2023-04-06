Футболисты Динамо навестили раненых украинских военных — видео 6 апреля, 10:16 Динамовцы уже не впервые навещают воинов Украины (Фото:ФК Динамо)

Футболисты киевского Динамо посетили раненых украинских военных, проходящих лечение в столичных больницах.

Об этом сообщает официальный сайт Динамо.

Сергей Сидорчук, Георгий Бущан и Александр Сирота встретились с бойцами подразделения Омега, которое 4 апреля праздновало 20-летний юбилей, а затем навестили раненых воинов из полка Азов.

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В частности, динамовцев посетили палату с ранеными защитниками Азовстали, которые вернулись из плена. Среди них были бойцы, которые были освобождены только в марте.



Футболисты тепло пообщались с защитниками Украины, фотографировались, раздавали автографы и подарили им атрибутику киевского клуба.

Фото: ФК Динамо

Фото: ФК Динамо

Фото: ФК Динамо

«Динамо и дальше будет делать незапланированные визиты к воинам, защищающим нашу Родину, чтобы поддерживать их боевой дух и настроение», — говорится в сообщении клуба.



В прошлом году Динамо вместе с тренерским штабом также посетили одну из больниц, где встретились с ранеными военными ВСУ.