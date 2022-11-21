Футболисты Ирана не пели свой гимн перед матчем с Англией на ЧМ-2022 — видео 21 ноября, 18:48 Матч завершился поражением Ирана со счетом 2:6 (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Футболисты сборной Ирана отказались исполнять гимн своей страны перед матчем первого тура чемпионата мира-2022 против Англии.

Вероятно, иранские футболисты не стали петь гимн в знак протеста против политики властей Ирана по правам человека.

В то же время во время звучания гимна Ирана с трибун был слышен свист.

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Масштабные протесты охватили Иран в сентябре. Поводом для этого стала смерть 22-летней Махсы Амини, которая была задержана и избита иранской «полицией морали» за «неправильное» ношение хиджаба.

В социальных сетях появлялись видео, где протестующие забрасывают камнями правоохранителей и их автомобили, а также кадры горящих автомобилей и многочисленных маршей по улицам иранских городов.

8 ноября парламент Ирана потребовал принять «решительные меры» в отношении участников протестов, обвиняемых в «беспорядках».

Представитель Фонда Карнеги Карим Саджадпур 8 ноября написал в Twitter, что иранский режим убил более 300 протестующих, почти 15 тысяч были задержаны, а многим другим угрожают казнью.