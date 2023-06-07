«Не простим вас, орки». Футболисты Кривбасса записали патриотичную песню, на которую их вдохновили воины УПА 7 июня, 12:02 Обложка трека (Фото:ФК Кривбасс)

На музыкальных платформах появился патриотический трек «Доля» от игроков футбольного клуба Кривбасс из Кривого Рога.



Дмитрий Хомченовский, Андрей Понедельник и Денис Шевченко создали музыкальный ролик, лейтмотивом которого является освободительная борьба украинского народа против российской оккупации, сообщает сайт Кривбасса.

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О том, откуда пришла идея трека, и что вдохновило игроков его записать, рассказали сами футболисты.

Выяснилось, что автором бита был Хомченовский, текст вместе написали и прочитали Понедельник с Шевченко.

По словам Андрея Понедельника, идею треку дал Хомченовский: «Ведь он такой разносторонний, постоянно давал послушать свои работы с битами для оценки. Мне очень понравился этот минус, я спросил, может ли он мне его сбросить. Он кинул и я попытался написать то, о чем думаю».

«Ситуация в нашей стране нуждается в максимальной огласке во всем мире. Через творчество можно частично передать свое внутреннее состояние, а оно у каждого украинца сейчас тревожное, ведь каждый день мы видим, как умирают наши люди. Агрессия России против Украины является максимальной степенью терроризма! И как можно об этом молчать, когда ты украинец?», — отвечает Понедельник на вопрос, что вдохновило игроков на создание трека.

В треке присутствуют оригинальные диалоги из фильма о борьбе воинов УПА на западе Украины после Второй мировой войны. «На написание текста вдохновили слова, которые мы использовали из фильма „Страчені світанки“. Когда мы услышали, что там говорится, решили писать слова о войне, о том, что мы несокрушимые и сильные», — вспоминает Денис Шевченко.

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