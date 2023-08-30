Испанский позор. Звезды Ла Лиги тепло обратились к российским болельщикам — видео 30 августа, 08:26 Педри (Фото:REUTERS/Bruna Casas)

Игроки из чемпионата Испании призвали россиян следить за их игрой на ОТТ-сервисе Okko.

Сервис опубликовал видео в своем Telegram-канале.

К россиянам обратились Педри из Барселоны, Дарко Брашанац и Чими Авила из Осасуны, Иско из Бетиса и Пепе Рейна из Вильярреала.

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Отметим, что Okko Спорт официальный транслятор Ла Лиги в России.

Ранее двое игроков Барселоны поблагодарили россиян за поддержку в чемпионате Испании.