Игроки и персонал Манчестер Юнайтед отравились после матча Лиги Европы в Молдове — СМИ

20 сентября, 12:01
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Некоторые игроки были вынуждены пропустить тренировку (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

Некоторые игроки были вынуждены пропустить тренировку (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

12 человек из Манчестер Юнайтед, в том числе и футболисты, получили пищевое отравление после матча 2-го тура Лиги Европы против молдавского Шерифа, который состоялся в Кишиневе сообщает The Sun.

Сообщается, что Манчестер Юнайтед сразу после игры вернулся в Англию, а уже на следующий день игроки и персонал пожаловались на недомогание.

Из-за этого несколько футболистов пропустили тренировку в пятницу, но снова смогли потренироваться в субботу, в то время как другие пропустили и субботнее занятие.

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Клуб пытается выяснить, что привело к отравлению: еда в Кишиневе или в самолете на пути домой.

Сообщалось, что победа над Шерифом со счетом 2:0 стала для Манчестер Юнайтед первой в этом сезоне Лиги Европы после сенсационного поражения в первом туре от Реала Сосьедад.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Лига Европы Молдова Манчестер Юнайтед Шериф

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