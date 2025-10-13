«Это полное безумие». В Италии игроки возмущены из-за проведения матча Серии А на другом континенте — вынуждены почти сутки добираться на игру

13 октября, 14:29
Футболисты Милана в матче против Ювентуса (Фото: REUTERS/Daniele Mascolo)

В октябре СМИ сообщили, что УЕФА на исключительной основе разрешила провести по одному матчу чемпионата Испании и Италии за рубежом.

Планируется, что встреча Вильярреал — Барселона 20 декабря состоится в Майами (США), а Милан — Комо — в городе Перт (Австралия). Базовая дата проведения матча 8 февраля 2026 года. Это связано с тем, что стадион Сан-Сиро будет принимать церемонию открытия зимних Олимпийских игр-2026.

В то же время французский футболист Милана Адриан Рабьо негативно высказался о проведении матча с Комо аж на другом континенте.

«Это полное безумие. В конце концов, это финансовые сделки, чтобы придать лиге определенную видимость. Это все вне наших возможностей. Вопрос расписания матчей, здоровья игроков много обсуждается, и все это кажется безумием. Это безумие — ехать столько километров, чтобы сыграть матч между двумя итальянскими командами в Австралии. Нам придется адаптироваться. Как всегда», — цитирует Рабйо Milan News.

Голкипер Россонери Майк Меньян поддержал своего одноклубника. Он также против того, чтобы играть за границей.

«Я полностью согласен с Адрианом Рабьо. Многие вещи забываются, слишком много внимания уделяется финансовому аспекту. Это матч итальянского чемпионата, я не понимаю, почему он должен проходить за рубежом. К тому же мы теряем домашнюю игру, хотя у нас самые высокие цели, и мы не должны ничего оставлять на волю случая», — добавил Меньян.

Отметим, что расстояние между итальянским городом Милан и австралийским Пертом составляет примерно 14 500 км. Самолетом до Австралии итальянские клубы будут добираться почти сутки.

Кстати, после шестого тура Милан занимает третье место, а Комо находится на восьмой строчке в турнирной таблице Серии А.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Футбол Австралия УЕФА ФК Милан Серия А Чемпионат Италии

