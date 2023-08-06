Футболисты испанского клуба «отлупили» Довбика на первой тренировке — видео
Довбык уже тренируется в Жироне (Фото:Скриншот видео)
Украинский новичок Жироны Артем Довбик начинает осваиваться в испанском клубе.
Довбик стал игроком Жироны сегодня, 6 августа, и уже успел провести первую тренировку в новом клубе.
Перед началом занятия футболисты Жироны, в том числе и украинец Виктор Цыганков, устроили для новичка приветственный коридор, оказывая ему дружеские пинки.
Довбик может дебютировать за Жирону уже сегодня, 6 августа, в товарищеском матче против римского Лацио, который начнется в 21:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед подписал одного из самых талантливых нападающих мира Расмуса Хойлунда.