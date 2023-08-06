Футболисты испанского клуба «отлупили» Довбика на первой тренировке — видео 6 августа, 17:33 Довбык уже тренируется в Жироне (Фото:Скриншот видео)

Украинский новичок Жироны Артем Довбик начинает осваиваться в испанском клубе.

Довбик стал игроком Жироны сегодня, 6 августа, и уже успел провести первую тренировку в новом клубе.

Перед началом занятия футболисты Жироны, в том числе и украинец Виктор Цыганков, устроили для новичка приветственный коридор, оказывая ему дружеские пинки.

Видео дня

La benvinguda dels companys! 🤣 pic.twitter.com/2vuf6bQ1TE — Girona FC (@GironaFC) August 6, 2023

Довбик может дебютировать за Жирону уже сегодня, 6 августа, в товарищеском матче против римского Лацио, который начнется в 21:00 по киевскому времени.



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