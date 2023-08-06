Футболисты испанского клуба «отлупили» Довбика на первой тренировке — видео

6 августа, 17:33
Поделиться:
Довбык уже тренируется в Жироне (Фото:Скриншот видео)

Довбык уже тренируется в Жироне (Фото:Скриншот видео)

Украинский новичок Жироны Артем Довбик начинает осваиваться в испанском клубе.

Довбик стал игроком Жироны сегодня, 6 августа, и уже успел провести первую тренировку в новом клубе.

Читайте также:
«Я очень счастлив быть здесь». Форвард сборной Украины впервые прокомментировал переход в топ-лигу Европы — видео

Перед началом занятия футболисты Жироны, в том числе и украинец Виктор Цыганков, устроили для новичка приветственный коридор, оказывая ему дружеские пинки.

Видео дня

Довбик может дебютировать за Жирону уже сегодня, 6 августа, в товарищеском матче против римского Лацио, который начнется в 21:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед подписал одного из самых талантливых нападающих мира Расмуса Хойлунда.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Артем Довбик ФК Жирона

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X