Бавария объявила о первом летнем трансфере

24 мая, 17:00
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Мазрауи подписал контракт до 2026 года (Фото:ФК Бавария)

Мазрауи подписал контракт до 2026 года (Фото:ФК Бавария)

Мюнхенская Бавария объявила о подписании защитника амстердамского Аякса и сборной Марокко Нуссера Мазрауи.

Мазрауи подписал с Баварией контракт до 2026 года, сообщает официальный сайт клуба.

У Мазрауи завершился контракт с Аяксом, поэтому он перешел в Баварию на правах свободного агента. Его соглашение с мюнхенским клубом начнет действовать с 1 июля этого года.

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«Я счастлив присоединиться к одному из лучших клубов Европы. Бавария недавно в десятый раз подряд стала чемпионом Германии и будет бороться за победу в Лиге чемпионов в следующем году. Я выбрал этот клуб, потому что могу выиграть самые большие трофеи с ним», — сказал Мазрауи.

https://twitter.com/FCBayern/status/1529062230385479680

В этом сезоне Мазрауи сыграл в 33 матчах Аякса, в которых забил пять мячей и отдал четыре голевых передачи.

Ранее сообщалось, что лидер Баварии Роберт Левандовски решил покинуть клуб, однако официально об уходе польского форварда пока не было объявлено.

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Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Трансферы Бавария (Мюнхен) Аякс

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