Манчестер Юнайтед объявил об уходе из клуба звездного форварда

23 мая, 20:54
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Кавани стал игроком Манчестер Юнайтед осенью 2020 года (Фото:Reuters/John Sibley)

Кавани стал игроком Манчестер Юнайтед осенью 2020 года (Фото:Reuters/John Sibley)

Уругвайский форвард Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани покинет английский клуб.

Об этом сообщает пресс-служба Манчестер Юнайтед в официальном Twitter-аккаунте клуба.

У 35-летнего нападающего 30 июня 2022 года завершается контракт с манчестерским клубом и стороны решили не продлевать соглашение.

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«Передавая слова мудрости. Нам будет не хватать твоего руководства и опыта», — говорится в сообщении клуба.

https://twitter.com/ManUtd/status/1528719141623824386?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1528719141623824386%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.footboom.com%2Fengland%2Fpremier-league%2F1653325289-ofitsiino-edinson-kavani-pokyne-manchester-yunaited.html

В каком клубе продолжит карьеру Кавани пока неизвестно.

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Кавани перешел в Манчестер Юнайтед осенью 2020 года из ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед официально представил нового главного тренера клуба Эрика тен Хага.

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Теги:   Футбол Трансферы Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига

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