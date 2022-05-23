Манчестер Юнайтед объявил об уходе из клуба звездного форварда 23 мая, 20:54 Цей матеріал також доступний українською Кавани стал игроком Манчестер Юнайтед осенью 2020 года (Фото:Reuters/John Sibley)

Уругвайский форвард Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани покинет английский клуб.

Об этом сообщает пресс-служба Манчестер Юнайтед в официальном Twitter-аккаунте клуба.

У 35-летнего нападающего 30 июня 2022 года завершается контракт с манчестерским клубом и стороны решили не продлевать соглашение.

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«Передавая слова мудрости. Нам будет не хватать твоего руководства и опыта», — говорится в сообщении клуба.



В каком клубе продолжит карьеру Кавани пока неизвестно.

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Кавани перешел в Манчестер Юнайтед осенью 2020 года из ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед официально представил нового главного тренера клуба Эрика тен Хага.



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