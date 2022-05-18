Левандовски договорились о контракте с Барселоной — журналист 18 мая, 15:02 Цей матеріал також доступний українською У Роберта Левандовски еще год контракта с Баварией (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Польский форвард Роберт Левандовски, который ранее принял решение покинуть мюнхенскую Баварию, близок к переходу в каталонскую Барселону, сообщает журналист Николо Скира.

По информации журналиста, Левандовски согласовал с каталонцами условия личного контракта, который будет рассчитан до 2025 года.

Теперь Барселоне остается договориться о трансфере форварда с Баварией.



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Контракт Левандовски с Баварией рассчитан до 30 июня 2023 года, однако клуб не предложил продлить соглашение, из-за чего форвард решил покинуть мюнхенскую команду.



Польский нападающий выступает за Баварию с 2014 года, куда перешел из дортмундской Боруссии.

В этом сезоне Роберт забил за Баварию 50 голов в 46 матчах.



Ранее сообщалось, что Бавария намерена продать Роберта Левандовски, если тот не продлит контракт.

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