Зинченко может перейти из Манчестер Сити в другой топ-клуб Англии — журналист 27 мая, 13:58 Цей матеріал також доступний українською Контракт Зинченко с Манчестером Сити заканчивается в 2024 году (Фото:REUTERS/Chris Radburn)

Защитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко может продолжить карьеру в лондонском Арсенале, сообщает в своем аккаунте в Twitter журналист Daily Mail Джек Гоган.

По информации журналиста, лондонский клуб рассматривает возможность трансфера украинского футболиста.

Сообщается, что главный тренер Арсенала Микель Артета готов использовать Зинченко на позиции полузащитника.

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Журналист считает, что многое будет зависеть от того, захочет ли Зинченко покинуть Манчестер Сити.

Контракт игрока сборной Украины с английским клубом рассчитан до 2024 года.

В сезоне 2021/22 Зинченко сыграл 28 матчей за Манчестер Сити во всех турнирах, отдав пять голевых пасов.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити с помощью Зинченко стал чемпионом английской Премьер-лиги в сезоне 2021/22.

Для украинца эта победа в АПЛ стала уже четвертой в карьере в составе «горожан».

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