«Одни из первых встали на защиту». Украинские футбольные звезды обратились к фанатам, воюющим против России — видео 27 февраля, 16:41 Владимир Езерский в начале войны записался в добровольческий батальон (Фото:УАФ)

Звезды украинского футбола выразили поддержку футбольным фанатам, защищающим Украину от российской агрессии.

Видеообращение было опубликовано в Instagram-аккаунте фонда Трибуна Героев, поддерживающего семьи погибших на войне с Россией футбольных фанатов.

Владимир Езересский, Роман Зозуля, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Руслан Ротань, Максим Имереков и Дмитрий Хомченовский записали обращения к фанатам, которые защищают Украину и поблагодарили их смелость и решительность, проявленные при обороне украинских городов.

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Также футболисты подчеркнули, что помнят и уважают пожертвование тех, благодаря кому украинский футбол будет существовать и дальше.

«Сложно переоценить подвиг украинских футбольных фанатов, одними из первых вставших на защиту родной земли, еще начиная с 2014 года.

Придет время, и мы сможем снова встретиться на стадионах нашей свободной Родины, порадуемся красивой игре на поле и вспомним всех Героев этой войны», — сказал экс-футболист сборной Украины Владимир Езерский.





Ранее сообщалось, что Ребров пожертвовал 100 тыс. гривен семьям погибших на войне футбольных фанатов.