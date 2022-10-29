Французский футбольный клуб преодолел более 16 тыс. км для матча Кубка страны 29 октября, 22:11 Путешествие в одну сторону длилось 15 часов (Фото:ФК Бельфор)

Футбольный клуб Бельфор, представляющий четвертый дивизион Франции, отправился в далекое путешествие для матча 1/128 финала Кубка страны.

Соперником Бельфор на этой стадии стал Веню из Таити, поэтому клубу пришлось преодолеть более 16 тыс. км для того, чтобы сыграть матч, сообщает The Sun.

Фото: The Sun

Дело в том, что остров Таити, который является частью островов Французской Полинезии, расположенной посреди Тихого океана, принадлежит Франции, поэтому команды с этой территории получают шанс сыграть в Кубке страны.

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Путешествие футболистов Бельфора в одну сторону длилось 15 часов. Команда летела эконом-классом вместе с другими обычными пассажирами.

После прилета футболистам вручили гавайские бусы, а на следующий день игроки посетили местный рынок и потанцевали под местную музыку, после чего вернулись к тренировкам.

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