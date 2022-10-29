Французский футбольный клуб преодолел более 16 тыс. км для матча Кубка страны

29 октября, 22:11
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Путешествие в одну сторону длилось 15 часов (Фото:ФК Бельфор)

Путешествие в одну сторону длилось 15 часов (Фото:ФК Бельфор)

Футбольный клуб Бельфор, представляющий четвертый дивизион Франции, отправился в далекое путешествие для матча 1/128 финала Кубка страны.

Соперником Бельфор на этой стадии стал Веню из Таити, поэтому клубу пришлось преодолеть более 16 тыс. км для того, чтобы сыграть матч, сообщает The Sun.

The Sun
Фото: The Sun

Дело в том, что остров Таити, который является частью островов Французской Полинезии, расположенной посреди Тихого океана, принадлежит Франции, поэтому команды с этой территории получают шанс сыграть в Кубке страны.

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Путешествие футболистов Бельфора в одну сторону длилось 15 часов. Команда летела эконом-классом вместе с другими обычными пассажирами.

После прилета футболистам вручили гавайские бусы, а на следующий день игроки посетили местный рынок и потанцевали под местную музыку, после чего вернулись к тренировкам.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины Даниил Игнатенко забил второй гол за Бордо.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Франция

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