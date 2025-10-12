Новый талант Реала стал звездой соцсетей благодаря невероятным финтам — видео
Габри Валеро (Фото: AS)
18-летний игрок юношеской команды мадридского Реала Габри Валеро привлек внимание фанатов своим блестящим дриблингом.
Видео, где он элегантно проходит нескольких соперников, стали вирусными в соцсетях, сообщает AS.
Болельщики и журналисты отмечают его взрывную технику, дриблинг и умение эффективно работать на узком пространстве.
В прошлом году Валеро отличился на международном турнире в Шанхае, где стал одним из лучших игроков. В марте 2025 года Реал продлил с ним контракт, подтвердив веру в его перспективу.
В то же время отмечается, что Валеро еще есть над чем работать: улучшить игру без мяча, командное взаимодействие и стабильность в выступлениях. Однако уже сейчас его дриблинг и талант делают его одной из самых заметных юных звезд академии.
