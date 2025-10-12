Видео, где он элегантно проходит нескольких соперников, стали вирусными в соцсетях, сообщает AS.

Болельщики и журналисты отмечают его взрывную технику, дриблинг и умение эффективно работать на узком пространстве.

Реклама

Hay un pelirrojo en la cantera que se llama Gabri Valero que sin exagerar ganará 10 balones de oro, qué barbaridad de jugador. pic.twitter.com/auWBqroxVn — (fan) Aʟʙᴇʀᴛo (@AlberrtoRM2) October 9, 2025

В прошлом году Валеро отличился на международном турнире в Шанхае, где стал одним из лучших игроков. В марте 2025 года Реал продлил с ним контракт, подтвердив веру в его перспективу.

В то же время отмечается, что Валеро еще есть над чем работать: улучшить игру без мяча, командное взаимодействие и стабильность в выступлениях. Однако уже сейчас его дриблинг и талант делают его одной из самых заметных юных звезд академии.

Ранее сообщалось, что звезда Реала Арда Гюлер попал мячом в баскетбольную корзину ударом ногой с дальнего расстояния.