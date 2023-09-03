«Мудрик — бездарный». Экс-футболист сборной Англии уничтожил украинского вингера из-за ужасной игры против Ноттингема — видео

3 сентября, 14:38
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Михаил Мудрик (Фото:REUTERS/Tony Obrien)

Михаил Мудрик (Фото:REUTERS/Tony Obrien)

Бывший игрок сборной Англии и Астон Виллы Габриэль Агбонлахор набросился на Михаила Мудрика после проигранного матча лондонского клуба против Ноттингема (1:0).

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Украинский игрок Челси Михаил Мудрик появился на поле на 77-й минуте при счете 0:1 в пользу гостей, однако за это время успел совершить несколько ошибок, которые разозлили Габриэля.

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«Челси же купил кучу средних игроков. Мудрик вышел на замену и чуть не привез два гола! Он был абсолютно бездарный. Он провел 19 матчей, забил ноль голов и не понял стиль игры», — сказал Агбонлахор, передает Talksport.

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Ранее фаны «синих» высмеяли Мудрика в соцсетях после провального матча Челси в АПЛ.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Челси Михаил Мудрик

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