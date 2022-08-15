«Я не был счастлив». Одноклубник Зинченко сделал откровенное признание после перехода в Арсенал

15 августа, 14:28
Габриэл Жезус подписал с Арсеналом 5-летний контракт (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Габриэл Жезус подписал с Арсеналом 5-летний контракт (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Бразильский нападающий Габриэл Жезус откровенно прокомментировал переход из Манчестер Сити в лондонский Арсенал, где выступает украинец Александр Зинченко, также перешедший к «канонирам» из манчестерского клуба.

После матча против Лестера в английской Премьер-лиге, где Жезус забил два гола, бразилец признался, что в Манчестер Сити он не чувствовал себя счастливым, сообщает Daily Mail.

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«Я работаю каждый день, чтобы забивать голы. Я не был счастлив в Манчестер Сити, хотел просто играть футбол, и это понял клуб», — сказал Жезус.

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Жезус выступал за Манчестер Сити с 2017 года, а летом этого года стал игроком Арсенала за 50 млн евро, подписав с «канонирами» 5-летний контракт.

Позже по такому же маршруту состоялся трансфер украинского защитника Александра Зинченко.

Арсенал успешно стартовал в новом сезоне Премьер-лиги, одержав две победы в двух стартовых матчах — против Кристал Пэлас (2:0) и Лестера (4:2).

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Манчестер Сити Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Александр Зинченко

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