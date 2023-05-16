Невероятное попадание: знаменитый французский футболист забил гол с центра поля после совета болельщика — видео 16 мая, 21:30 Гаэль Клиши (Фото:instagram.com/gael.clichy)

Защитник швейцарского Серветта Гаэль Клиши отметился шикарным голом в рамках национального чемпионата Швейцарии.

Серветт на своем поле принимал Сьон и сумел добыть разгромную победу (5:0). Моментом поединка стал гол французского защитника хозяев Гаэля Клиши.

37-летний игрок в первом тайме перехватил пас соперника и нанес удар с центра поля. Голкипер гостей не ожидал такого поворота событий и пропустил мяч.

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По словам Клиши, он решился на дальний удар благодаря совету болельщика. Фанат перед игрой написал ему в Instagram, что вратарь Сьона далеко выходит из ворот. Гаэль умело воспользовался информацией.



Напомним, что француз знаменит по своим выступлениям за лондонский Арсенал, Манчестер Сити, в составе которых выиграл три чемпионства в АПЛ.

В составе Серветта Клиши провел 27 игр во всех соревнованиях, в которых забил один гол.

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