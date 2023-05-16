Невероятное попадание: знаменитый французский футболист забил гол с центра поля после совета болельщика — видео

16 мая, 21:30
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Гаэль Клиши (Фото:instagram.com/gael.clichy)

Гаэль Клиши (Фото:instagram.com/gael.clichy)

Защитник швейцарского Серветта Гаэль Клиши отметился шикарным голом в рамках национального чемпионата Швейцарии.

Серветт на своем поле принимал Сьон и сумел добыть разгромную победу (5:0). Моментом поединка стал гол французского защитника хозяев Гаэля Клиши.

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37-летний игрок в первом тайме перехватил пас соперника и нанес удар с центра поля. Голкипер гостей не ожидал такого поворота событий и пропустил мяч.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/L4kzw5yeOWQ?start=130

По словам Клиши, он решился на дальний удар благодаря совету болельщика. Фанат перед игрой написал ему в Instagram, что вратарь Сьона далеко выходит из ворот. Гаэль умело воспользовался информацией.

Напомним, что француз знаменит по своим выступлениям за лондонский Арсенал, Манчестер Сити, в составе которых выиграл три чемпионства в АПЛ.

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В составе Серветта Клиши провел 27 игр во всех соревнованиях, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что бывший одноклубник Ярмоленко забил невероятный гол «ударом скорпиона».

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол

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