ПСЖ объявил о назначении нового главного тренера
Галтье подписал контракт на три года (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)
Пари Сен-Жермен объявил о назначении Кристофа Галтье новым главным тренером команды.
Как сообщает официальный сайт парижского футбольного гранда, 55-летний специалист подписал контракт на три года.
Ранее тренер возглавлял французские Сент-Этьен, Лилль и в качестве исполняющего обязанности наставника — Марсель.
В его послужном списке — чемпионский титул с Лиллем в 2021 году и Кубок французской лиги с Сент-Этьеном в 2013 году.
Галтье сменил на этом посту Маурисио Почеттино, который возглавлял ПСЖ полтора года и привел команду к чемпионству в 2022 году.
Ранее самый дорогой футболист мира Килиан Мбаппе отказался переходить в Реал и решил остаться в Пари Сен-Жермен.
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