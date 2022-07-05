ПСЖ объявил о назначении нового главного тренера 5 июля, 17:35 Галтье подписал контракт на три года (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Пари Сен-Жермен объявил о назначении Кристофа Галтье новым главным тренером команды.



Как сообщает официальный сайт парижского футбольного гранда, 55-летний специалист подписал контракт на три года.

Ранее тренер возглавлял французские Сент-Этьен, Лилль и в качестве исполняющего обязанности наставника — Марсель.

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В его послужном списке — чемпионский титул с Лиллем в 2021 году и Кубок французской лиги с Сент-Этьеном в 2013 году.

Галтье сменил на этом посту Маурисио Почеттино, который возглавлял ПСЖ полтора года и привел команду к чемпионству в 2022 году.

Ранее самый дорогой футболист мира Килиан Мбаппе отказался переходить в Реал и решил остаться в Пари Сен-Жермен.



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