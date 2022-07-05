ПСЖ объявил о назначении нового главного тренера

5 июля, 17:35
Галтье подписал контракт на три года (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Галтье подписал контракт на три года (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Пари Сен-Жермен объявил о назначении Кристофа Галтье новым главным тренером команды.

Как сообщает официальный сайт парижского футбольного гранда, 55-летний специалист подписал контракт на три года.

https://twitter.com/PSG_inside/status/1544300644512796672

Ранее тренер возглавлял французские Сент-Этьен, Лилль и в качестве исполняющего обязанности наставника — Марсель.

Видео дня
Читайте также:

Ла Лига пожаловалась на два клуба в УЕФА (Фото:REUTERS/Craig Brough) Подала жалобу в УЕФА. Испанская Ла Лига обвинила ПСЖ и Манчестер Сити в нечестной борьбе на трансферном рынке

В его послужном списке — чемпионский титул с Лиллем в 2021 году и Кубок французской лиги с Сент-Этьеном в 2013 году.

Галтье сменил на этом посту Маурисио Почеттино, который возглавлял ПСЖ полтора года и привел команду к чемпионству в 2022 году.

Ранее самый дорогой футболист мира Килиан Мбаппе отказался переходить в Реал и решил остаться в Пари Сен-Жермен.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Андрей Синявский

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Трансферы

Эксклюзивы НВ

Иван Компан
Преподаватель Эдинбургской бизнес-школы
Вопрос на «миллион»: когда все закончится?

Конца пока не видно, как минимум, в ближайшие месяцы. А вообще-то — это вопрос даже не на миллион, а на много-много миллиардов

5 июля, 15:36
Мнения
Дмитрий Орешкин
Российский политолог
Сложная задача. Что изменилось между Путиным и Лукашенко

Путин точно так же хочет подгрести себе под брюхо Беларусь, как и Украину

5 июля, 15:25
Мнения
Игорь Никонов
Основатель KAN DEVELOPMENT
Война не закончится в этом году

Мы понимаем, что война в этом году не закончится, к сожалению. Честно говоря, я пока не вижу возможности для ее завершения.

5 июля, 11:00
Эксперты
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X