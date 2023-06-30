Тренера французского гранда и его сына задержали по делу по обвинению в расизме

30 июня, 21:00
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Кристоф Гальтье (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Кристоф Гальтье (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье вместе с сыном Джоном Валовичем-Гальтье были задержаны по делу об обвинениях в исламофобии и расизме.

Как сообщает RMC Sport, сегодня, 30 июня, правоохранительные органы задержали специалиста вместе с сыном.

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Полиция начала проверку в связи с жалобами в исламофобии и расизме.

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Речь идет о периоде работы Гальтье в Ницце. Оба задержанных уже дали показания.

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Отметим, что Гальтье неоднократно делал расово-дискриминационные комментарии в адрес собственных игроков, когда работал в Ницце.

Ранее сообщалось, что Неймар вместе с возлюбленной креативным способом узнали пол будущего ребенка.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG)

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