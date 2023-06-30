Тренера французского гранда и его сына задержали по делу по обвинению в расизме 30 июня, 21:00 Кристоф Гальтье (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье вместе с сыном Джоном Валовичем-Гальтье были задержаны по делу об обвинениях в исламофобии и расизме.

Как сообщает RMC Sport, сегодня, 30 июня, правоохранительные органы задержали специалиста вместе с сыном.

Полиция начала проверку в связи с жалобами в исламофобии и расизме.

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Речь идет о периоде работы Гальтье в Ницце. Оба задержанных уже дали показания.

Отметим, что Гальтье неоднократно делал расово-дискриминационные комментарии в адрес собственных игроков, когда работал в Ницце.

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