Тренера французского гранда и его сына задержали по делу по обвинению в расизме
Кристоф Гальтье (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)
Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье вместе с сыном Джоном Валовичем-Гальтье были задержаны по делу об обвинениях в исламофобии и расизме.
Как сообщает RMC Sport, сегодня, 30 июня, правоохранительные органы задержали специалиста вместе с сыном.
Полиция начала проверку в связи с жалобами в исламофобии и расизме.
Речь идет о периоде работы Гальтье в Ницце. Оба задержанных уже дали показания.
Отметим, что Гальтье неоднократно делал расово-дискриминационные комментарии в адрес собственных игроков, когда работал в Ницце.
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