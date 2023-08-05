Game4Ukraine. Команды Шевченко и Зинченко в матче с шикарными голами сыграли вничью — видео 5 августа, 22:29 Команды Шевченко и Зинченко победителя не выявили (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

В Лондоне состоялся благотворительный футбольный поединок Game4Ukraine в поддержку Украины.

В игре принимали участие команды, капитанами которых были Александр Зинченко и Андрей Шевченко.

Счет в матче был открыт на 38 минуте. Робер Пирес отдал точную передачу в штрафной соперника, где был Марк Нобл, который и завершил атаку.

Видео дня

Фото: Reuters/Peter Cziborra

Перед перерывом команда Шевченко сумела отыграться и сделала это красиво. Кларенс Зеедорф показал технический трюк, а затем шикарным дальним ударом поразил ворота.

Фото: Reuters/Peter Cziborra

На старте второго тайма команда Зинченко вновь вышла вперед, а героем эпизода стал Дарио Срна.

«Синие» в концовке сумели избежать поражения, а автором спасительного гола стал Вильям Галлас.

Фото: Reuters/Peter Cziborra

Команда Шевченко — Команда Зинченко 2:2

Голы: Зеедорф, Галлас — Нобл, Срна

Видео голов матча Game4Ukraine:

Отметим, что в матче был символический момент, который произошел на 24 минуте. Футболисты остановились, чтобы почтить память тех, кто дает отпор российским оккупантам.

Главной целью поединка был сбор средств на восстановление Михаило-Коцюбинского лицея в Черниговской области, который 4 марта 2022 года обстреляли российские войска.



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