Game4Ukraine. Где и когда смотреть благотворительный матч в поддержку Украины 4 августа, 18:44 Game4Ukraine можно будет посмотреть на 25 каналах в более чем 200 странах (Фото:UNITED24)

5 августа в Лондоне состоится благотворительная игра Game4Ukraine в поддержку Украины. Цель матча, который организовали амбассадоры фандрейзинговой платформы UNITED24 Андрей Шевченко и Александр Зинченко, собрать средства на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области.

Те, кто не попадет на легендарный стадион Стэмфорд Бридж в эту субботу, смогут посмотреть игру на телевидении или онлайн. В Украине матч будут транслировать в национальном телемарафоне, на Megogo и каналах Спорт 1 и Спорт 2. В Великобритании, где будет проходить поединок, игру покажет канал Sky Max.

Видео дня

В целом Game4Ukraine можно будет посмотреть на 25 каналах в более чем 200 странах:

Восточная Европа — Setanta

Латинская Америка — DirecTV

Африка — ESPN Arfica, Africa XP, Azam Media

Ближний Восток — Dubai Sports Channel

Страны Карибского бассейна — SportsMax

Австрия, Бельгия, Канада, Германия, Италия, Япония, Швейцария, США — DAZN

Австрия, Германия, Швейцария — Sportdigital Fussball

Бельгия — Play Sports

Армения — Fast TV

Хорватия — Sportska Televizija

Грузия — АО «Силкнет», TV Formula

Македония — Kanal 5

Словакия — RTV

Словения — Планета ТВ

Израиль — Чарльтон, The Sports Channel

Мальта — PBS

Нидерланды — KPN, ESPN

Португалия — Абола

Мексика — TVC Deportes

Гана, Нигерия — SportyTV

Партнерами проекта стали Uber, ICU, VBET и Revolut.

Фото: Game4Ukraine

В составе «синих» под руководством тренера женской команды Челси Эммы Хейз появятся:

Голкиперы: Дида, Петр Чех, Жулио Сезар, Карли Телфорд и Карло Кудичини;

Защитники: Фабио Каннаваро, Жерар Пике, Кристиан Пануччи, Массимо Оддо и Уильям Галлас;

Полузащитники: Кларенс Зеедорф, Микаэль Эсьен, Клод Макелеле, Михаил Мудрик, Сержиньо, Клер Раферти и Джо Коул;

Нападающие: капитан Андрей Шевченко, его партнер по нападению в Динамо и сборной Сергей Ребров, Самуэль Это’о, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тони и Джимми Флойд Гассельбайнк.

К профессиональным футболистам присоединятся селебрити: звезда сериала Тед Лассо Тохиб Джимо, британский комик Рассел Говард, актеры Арчи Рено и Ральф Литтл, а также музыканты Джеймс Артур и Челси Граймс.

Тренером «желтой» команды станет легендарный наставник Арсенала Арсен Венгер. Под его руководством на поле выйдут:

Голкиперы: Йенс Леманн, Дэвид Джеймс;

Защитники: Бакари Санья, Олег Лужный, Антонио Валенсия, Дарио Срна, Пер Мертезакер, Микаэль Сильвестр, Уэс Морган, Джолеон Лескотт, Мартин Шкртел, Йон Арне Риисе, Гаэль Клиши;

Полузащитники: капитан Александр Зинченко, Робер Пирес, Джек Уилшир, Чарли Адам, Марк Нобл, Евгений Коноплянка, Кэти Чепмен, Джессика Уртадо, Рэйчел Енки;

Нападающие: Евгений Левченко и Якубу Аегбени.

В селебрити-составе «желтых» появятся звезда Теда Лассо Фил Данстер, актер Гиро Файнс-Тиффин, певец Том Греннан и телеведущий Роман Кемпф.

Трансляция матча начнется в 20:00 по киевскому времени.

