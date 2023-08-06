«Запомним на всю жизнь»: Зинченко эмоционально отреагировал на проведение Game4Ukraine — фото 6 августа, 12:51 Александр Зинченко и Андрей Шевченко (Фото:instagram.com/zinchenko)

В Лондоне состоялся товарищеский матч между командами Зинченко и Шевченко в рамках Game4Ukraine.

Капитан «желтой» команды Александр Зинченко подвел итоги проведения благотворительного поединка. Украинец считает, что эта игра вошла в мировую историю.

«Game4Ukraine в поддержку Украины состоялся. День, который мы запомним на всю жизнь.

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Спасибо всем, кто к нам присоединился: суперигрокам, приехавшим со всего мира, городу Лондону и ФК Челси, которые нас поддержали, партнерам, спонсорам, музыкантам, каждому, кто вчера пришел на стадион и болел за синих и желтых, болел за Украину. Это были невероятные эмоции!

Спасибо президенту Зеленскому за доверие и поддержку. Мы будем снова и снова использовать каждую возможность, чтобы напоминать миру о войне. Украина победит! Спасибо!", — написал Зинченко в Instagram.

Фото: instagram.com/zinchenko

Фото: instagram.com/zinchenko

Фото: instagram.com/zinchenko

Фото: instagram.com/zinchenko

Фото: instagram.com/zinchenko

Отметим, что команды Шевченко и Зинченко в матче с шикарными голами сыграли вничью.