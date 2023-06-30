Принц Уильям наградил Гарета Бэйла орденом Британской империи
Бэйл и принц Уильям (Фото:Twitter: GarethBale11)
Бывшая звезда сборной Уэльса, мадридского Реала и Тоттенхэма получил орден MBE от принца Уэльского в Букингемском дворце после окончания карьеры.
В своих соцсетях экс-футболист опубликовал сообщение, в котором похвастался церемонией награждения и самим орденом.
Принц Уильям наградил Бэйла Орденом Британской империи за заслуги в футболе и благотворительности в рамках последнего дня рождения королевы.
«Для меня честь принять MBE от принца Уэльского.
Очень особенное утро в окружении такого количества невероятных и вдохновляющих людей", — написал Бейл.
Бэйл в статусе капитана вывел сборную Уэльса на Чемпионат мира впервые за 64 года.
За национальную команду страны валлиец сыграл 111 матчей и забил 41 гол.
Ранее Бэйл рассказал о срывах Роналду после побед мадридского Реала.