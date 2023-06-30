Принц Уильям наградил Гарета Бэйла орденом Британской империи 30 июня, 10:09 Бэйл и принц Уильям (Фото:Twitter: GarethBale11)

Бывшая звезда сборной Уэльса, мадридского Реала и Тоттенхэма получил орден MBE от принца Уэльского в Букингемском дворце после окончания карьеры.

В своих соцсетях экс-футболист опубликовал сообщение, в котором похвастался церемонией награждения и самим орденом.

Принц Уильям наградил Бэйла Орденом Британской империи за заслуги в футболе и благотворительности в рамках последнего дня рождения королевы.

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«Для меня честь принять MBE от принца Уэльского.

Очень особенное утро в окружении такого количества невероятных и вдохновляющих людей", — написал Бейл.

Бэйл в статусе капитана вывел сборную Уэльса на Чемпионат мира впервые за 64 года.

За национальную команду страны валлиец сыграл 111 матчей и забил 41 гол.

Ранее Бэйл рассказал о срывах Роналду после побед мадридского Реала.