Бывшая звезда Реала рассказал о своем главном страхе после завершения карьеры

Бывший игрок Реала Гарет Бэйл переживал, что после того, как повесит бутсы на гвоздь может потерять все свое состояние.

Читайте также: Клуб футболиста сборной Украины в Англии хочет приобрести легендарный Гарет Бэйл

36-летний экс-футболист признался, что старается избегать роскошной жизни, чтобы не стать банкротом.

«Это то, что всегда беспокоило меня. Ты читаешь статьи о том, что когда люди покидают профессиональный спорт, они разоряются. Они не знают, как управлять своими деньгами, не знают, как делать все эти вещи. Я представляю, что многие спортсмены ведут роскошную жизнь, чего я стараюсь избегать.

Реклама

Я всегда думал о том, какой будет моя жизнь после футбола. С самого начала я пытался диверсифицировать финансы. У меня всегда была идея, что я попробую инвестировать деньги в разные направления, в разные вещи. Если упадет один столб и это не сработает, то все здание не рухнет", — цитирует Бэйла Marca.

Отметим, что Гарет с Реалом выиграл пять титулов Лиги чемпионов и трижды становился победителем Ла Лиги. Валлиец завершил карьеру после чемпионата мира-2022. По данным СМИ, его состояние составляет около 150 миллионов евро.

Ранее мы писали, что Лионель Месси установил новый мировой рекорд, превзойдя достижение Неймара.