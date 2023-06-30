«Бросался бутсами в раздевалке». Гарет Бэйл рассказал о срывах Роналду после побед мадридского Реала 30 июня, 08:34 Бейл (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

Бывший звездный футболист Реала и Тоттенхэма Гарет Бэйл поделился воспоминаниями о периоде игры с Криштиану Роналду в одном клубе. Недавно валлиец попробовал себя в роли прогнозиста перед финалом ЛЧ.

Бэйл заверил, что в составе «сливочных» Роналду находился в очень хорошей форме, однако были моменты, что португалец злился после победы своей команды, потому что не смог записать свою фамилию в протокол поединка.

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«Как это — играть с Роналду? На самом деле он был в порядке. Были моменты, когда мы выигрывали матч с разгромным счетом 5:0, а он не забил ни одного гола. Тогда он заходил в раздевалку и бросался бутсами, как будто разъяренный.

Представьте, что ваша команда выиграла Кубок Райдера, а вы не взяли ни одного очка. Конечно, вы будете сердиться. Он был хорошим парнем, у нас на самом деле не было никаких проблем. У него классный менталитет.

Поблагодарил ли Роналду команду за Золотые мячи? Думаю, что да", — сказал Бэйл Sport Bible.

Напомним, что Роналду и Бэйл вместе выступали за мадридский Реал в период с 2013 по 2018 год.

После ухода из состава «сливочных» португалец защищал цвета Ювентуса, Манчестер Юнайтед и Аль-Насра, с которым имеет действующий контракт.

Ранее сообщалось, что Бэйл в возрасте 33 лет неожиданно решил закончить карьеру.