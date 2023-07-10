«Я достиг всего, чего хотел». Звезда мирового футбола признался, почему решил неожиданно закончить карьеру 10 июля, 12:42 Гарет Бэйл (Фото:Instagram)

Бывший игрок Реала и Тоттенхэма Гарет Бэйл рассказал, почему так рано повесил бутсы на гвоздь.

Уэльский футболист заверил, что его любовь к футболу не исчезла, однако он понял, что ему больше нечего достигать в этом виде спорта.

«Моя любовь к футболу не исчезла. Я просто осознал, что достиг всего, чего хотел. Ни о чем не жалею и очень доволен своей карьерой.

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В сборной Уэльса хочу дать шанс следующему поколению. Я надеюсь, что они поняли, какой должна быть сборная на поле и в раздевалке.

Футбол приносил мне удовольствие и теперь, но я решил больше времени посвятить семье. Дети очень быстро растут. Мне казалось, что я многое пропускаю", — цитирует Бэйла Aroged.

Последним клубом Бэйла был Лос-Анджелес, за который он выступал с лета 2022 года.

Во время своей карьеры он играл за Саутгемптон, Тоттенхэм и Реал, с которым пять раз выиграл Лигу чемпионов.

Также Бэйл рассказал о срывах Роналду после побед мадридского Реала.

Ранее принц Уильям наградил Гарета Бэйла орденом Британской империи.