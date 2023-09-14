«У него неограниченный потенциал». Гарет Бейл назвал игрока Реала, который в будущем может стать обладателем Золотого мяча — видео

14 сентября, 11:12
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Гарет Бэйл (Фото:Instagram)

Гарет Бэйл (Фото:Instagram)

Бывший футболист мадридского Реала и сборной Уэльса Гарет Бейл засыпал комплиментами Джуда Беллингема, который феерит в составе «сливочных».

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По словам Бейла, англичанин может достичь невиданных высот, если продолжит работать над своим потенциалом.

«Честно говоря, я немного видел Реал, но Беллингем выдал хороший старт. Он забивает, а это особенно важно в таком клубе. Думаю, он продолжит в том же духе, будет прославлять Британию.

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Золотой мяч? У него неограниченный потенциал. Если Джуд продолжит активно работать над собой, делать то, что он делает сейчас, то может достичь невиданных высот", — сказал Бэйл Sky Sports.

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Отметим, что летом этого года Беллингем перешел в мадридский Реал, который заплатил за него 103 млн евро.

Ранее звезда «трех львов» Джуд Беллингем по ошибке зашел в автобус сборной Украины.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид

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