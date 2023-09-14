«У него неограниченный потенциал». Гарет Бейл назвал игрока Реала, который в будущем может стать обладателем Золотого мяча — видео 14 сентября, 11:12 Гарет Бэйл (Фото:Instagram)

Бывший футболист мадридского Реала и сборной Уэльса Гарет Бейл засыпал комплиментами Джуда Беллингема, который феерит в составе «сливочных».

По словам Бейла, англичанин может достичь невиданных высот, если продолжит работать над своим потенциалом.

«Честно говоря, я немного видел Реал, но Беллингем выдал хороший старт. Он забивает, а это особенно важно в таком клубе. Думаю, он продолжит в том же духе, будет прославлять Британию.

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Золотой мяч? У него неограниченный потенциал. Если Джуд продолжит активно работать над собой, делать то, что он делает сейчас, то может достичь невиданных высот", — сказал Бэйл Sky Sports.

"The sky's the limit for him!" 💫



Gareth Bale on Jude Bellingham's impressive start at his new club Real Madrid 🔥⚪ pic.twitter.com/pb9DXEEsoy — Sky Sports Football (@SkyFootball) September 13, 2023

Отметим, что летом этого года Беллингем перешел в мадридский Реал, который заплатил за него 103 млн евро.

Ранее звезда «трех львов» Джуд Беллингем по ошибке зашел в автобус сборной Украины.