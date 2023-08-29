«После Марадоны был я»: звезда сборной Англии объяснил, почему легендарный украинец не заслужил Золотой мяч

29 августа, 19:29
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Гари Линекер (Фото:instagram.com/garylineker)

Гари Линекер (Фото:instagram.com/garylineker)

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер поделился воспомнинанием о вручении Золотого мяча в 1986 году.

Английский футболист считает, что украинец Игорь Беланов не должен был получать главный индивидуальный трофей.

«Я должен был выиграть «Золотой мяч» в 1986 году. Если я о чем-то и жалею, то именно об этом.

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Тогда «Золотой мяч» был зарезервирован для европейских игроков, так что Диего Марадона не мог его выиграть — как он, несомненно, сделал бы, если бы неевропейцы могли претендовать на него. Был Диего, а затем — остальной мир. Он принадлежал к другому измерению. Но в том году после Марадоны «Золотой мяч» заслужил я.

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Игорь Беланов провел очень-очень хороший матч на чемпионате мира против Бельгии (в 1/8 финала украинец оформил хет-трик, — прим.), и все репортеры из Восточной Европы были едины и проголосовали за него. Я не хочу на этом останавливаться, но я должен был стать обладателем «Золотого мяча» в 1986 году.

Тем не менее теперь я знаю, что он посещает украинских бойцов на передовой, используя свой трофей, чтобы вдохновить их. Мне больше нечего сказать, он это заслужил, молодец!", — приводит слова Линекера L’Еquipe.

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Напомним, в списке претендентов на «Золотой мяч» Гари занял вторую строчку с 62-мя голосами, отстав от Беланова на 22 пункта.

Ранее сообщалось, что обладатель Золотого мяча возмутился, что его нет на праздничном плакате Динамо.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол

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