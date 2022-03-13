«Украинцы — невероятные». Легендарный экс-футболист с восторгом отреагировал на гол Ярмоленко в матче английской Премьер-лиги

13 марта, 20:05
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Гари Линекер в восторге от Андрея Ярмоленко и украинцев (Фото:Гари Линекер via Instagram)

Гари Линекер в восторге от Андрея Ярмоленко и украинцев (Фото:Гари Линекер via Instagram)

Известный в прошлом английский футболист Гари Линекер в восторге от Андрея Ярмоленко, голом помог Вест Хэму победить Астон Виллу в матче 29-го тура английской Премьер-лиги.

Линекер опубликовал пост в своем аккаунте в Instagram, в котором выразил восхищение Ярмоленко, который, несмотря на войну в Украине, нашел в себе силы не только выйти на поле, но и стать одним из героев матча.

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«Победа Вест Хэма и гол Андрея Ярмоленко. Как ему удается сосредоточиться и сыграть, не говоря уж о том, чтобы выйти и забить, — за пределами моего понимания. Украинцы — невероятные», — написал Линекер, добавив сине-желтый флаг.

https://twitter.com/GaryLineker/status/1503038626938167300

Ранее сообщалось, что английский Эвертон, за который выступает украинский футболист Виталий Миколенко, начал сбор денег для помощи Украине.

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Теги:   Футбол Андрей Ярмоленко Английская Премьер-лига Вест Хэм

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