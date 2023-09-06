«Это меня привлекло». Легенда Динамо объяснил, почему решил перейти в другой клуб 6 сентября, 20:42 Гармаш подписал с Осиеком контракт на один год (Фото:ФК Осиек)

Украинский полузащитник Денис Гармаш прокомментировал свой переход из киевского Динамо в хорватский Осиек.

В комментарии пресс-службе Осиека Гармаш рассказал, что клуб имеет много преданных болельщиков, которые создают невероятную атмосферу, и это стало одной из причин его перехода в хорватскую команду.

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«Я знаю, что Осиек — хорошо организованный клуб с отличной инфраструктурой. Я увидел, что у него многочисленные и страстные болельщики. Атмосфера последних домашних игр была действительно впечатляющей, и это меня привлекло.

Я хочу максимально сосредоточиться на тренировках, на том, чтобы узнать о своих товарищах по команде и вместе с ними достичь наилучшего результата в Осиеке", — сказал Гармаш.

Гармаш подписал с новым клубом однолетний контракт с опцией продления еще на год.

В составе Динамо футболист сыграл 359 матчей, забил 54 гола и отдал 45 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Сергей Сидорчук перешел из Динамо в бельгийский Вестерло.

Кроме этого, ямайский полузащитник киевского Динамо Кахим Перрис продолжит карьеру в азербайджанском клубе Сабах.