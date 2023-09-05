Следом за капитаном. Ветеран Динамо близок к подписанию контракта с клубом из Европы

5 сентября, 22:13
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Денис Гармаш (Фото:ФК Динамо Киев)

Денис Гармаш (Фото:ФК Динамо Киев)

Полузащитник столичного клуба Денис Гармаш вскоре продолжит карьеру за границей.

Как сообщает Sportske novosti, украинский футболист уже прибыл в Хорватию и находится в шаге от подписания контракта с Осиеком.

В среду, 6 сентября, запланирован медосмотр и оформление документов.

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По информации источника, Гармаш должен был присоединиться к Осиеку раньше, но у него возникли трудности с разрешением на пересечение украинской границы. Игрок должен присоединится к хорватскому клубу на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Денис провел 33 матча за Динамо, в которых забил 3 гола и оформил 1 ассист. В последнее время Денис не работал с основной командой киевлян.

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Напомним, Гармаш выступает за Динамо с 2007 года. За первую команду футболист провел 361 матч, в которых забил 54 гола и выполнил 45 голевых передач.

Ранее сообщалось, что капитан Динамо официально перешел в клуб, где играет россиянин.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Денис Гармаш ФК Динамо (Киев)

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