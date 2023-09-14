«Это позорно и неприемлемо». Мама футболиста сборной Англии эмоционально вступилась за сына, которого затравили болельщики 14 сентября, 16:54 Магуайр стал объектом насмешек (Фото:REUTERS/Карл Ресин)

Зои Магуайр, мама защитника сборной Англии и Манчестер Юнайтед Гарри Магуайра, высказалась относительно насмешек в адрес ее сына после автогола в товарищеском матче против Шотландии.

Об этом сообщает Manchester Evening News.



В матче с шотландцами Магуайр вышел на поле во втором тайме, а на 67-й минуте забил в свои ворота и был высмеян болельщиками, хотя его ошибка не стала ключевой и Англия победила 3:1.

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После этого Зои опубликовала эмоциональное сообщение в Instagram, в котором выразила разочарование поведением фанатов.

«Как мама, видеть уровень негативных и оскорбительных комментариев, которые получает мой сын от некоторых фанов, экспертов и средств массовой информации — это позорно и абсолютно неприемлемо для любой сферы жизни. Не говоря уже о тех, кто работает для клуба и страны.

Была на трибуне, как и всегда. Что там происходило — неприемлемо. Понимаю, в футбольном мире есть взлеты и падения, позитив и негатив, но с чем столкнулся Гарри — вышло далеко за пределы футбола", — написала Зои.

Мама футболиста добавила, что не хотела бы видеть, как другие родители или игроки проходят через подобные вещи.

«У Гарри огромное сердце. Хорошо, что он ментально силен и может справиться с этим, когда другие, возможно, не смогут. Не желаю никому такого жестокого обращения», — подытожила Зои.

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