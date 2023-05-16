В фиаско Арсенала обвинили Зинченко. Легендарный футболист назвал причину провала лондонского клуба 16 мая, 11:34 Команда Зинченко потеряла шансы на чемпионство (Фото:Reuters/Paul Childs)

Бывший игрок Манчестер Юнайтед, а ныне эксперт Гарри Невилл подверг критике футболистов Арсенала за чрезмерные эмоции после побед во второй части сезона.

«Считаю, что один из элементов потери титула — характер их поражений. Когда вели 2:0, когда проигрывали командам из нижней части таблицы перед камбеком, то, что случилось против Брайтона.

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Я всегда сомневался, где именно находится Арсенал, глядя на все эти случающиеся вещи: например, чрезмерное празднование победы над Астон Виллой. Я обращаю внимание на мелочи, которые могут показаться немного суровыми.

Зинченко после матча с Борнмутом час праздновал с фанами и кричал. Вы хотите, чтобы ваши лидеры распространяли хладнокровие и успокаивали всех, а не поднимали эмоции.

Ментально им стало очень тяжело, это вызвало большие проблемы в последние несколько недель", — слова Невилла передает Football Daily.

Арсенал уступил Брайтону (0:3) в 36-м туре АПЛ и потерял почти все шансы на чемпионство.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко из-за травмы пропустит концовку сезона.