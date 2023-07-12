Запятнанная репутация. Клуб из Франции подписал российского футболиста
Далер Кузяев (Фото:ФК Гавр)
Дебютант французской Лиги 1 Гавр подписал российского полузащитника Далера Кузяева.
Клуб оформил переход футболиста на правах свободного агента.
Стороны заключили контракт до лета 2025 года.
Прошлым клубом Кузяева был Зенит, с которым игрок выиграл пять национальных чемпионатов.
Отметим, что Гавр по итогу прошлого сезона выиграл Лигу 2, что позволило подняться в дивизионе.
Ранее сообщалось, что ультрас дебютанта УПЛ сделали скандальное заявление, критикуя трансферы клуба.