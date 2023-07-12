Запятнанная репутация. Клуб из Франции подписал российского футболиста

12 июля, 17:15
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Далер Кузяев (Фото:ФК Гавр)

Далер Кузяев (Фото:ФК Гавр)

Дебютант французской Лиги 1 Гавр подписал российского полузащитника Далера Кузяева.

Клуб оформил переход футболиста на правах свободного агента.

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Стороны заключили контракт до лета 2025 года.

https://twitter.com/HAC_Foot/status/1679028278311485442

Прошлым клубом Кузяева был Зенит, с которым игрок выиграл пять национальных чемпионатов.

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Отметим, что Гавр по итогу прошлого сезона выиграл Лигу 2, что позволило подняться в дивизионе.

Ранее сообщалось, что ультрас дебютанта УПЛ сделали скандальное заявление, критикуя трансферы клуба.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол

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