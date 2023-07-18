«Русский черт»: ультрас Шахтера эмоционально отреагировали на потенциальное назначение скандального тренера 18 июля, 23:05 Алексей Гай (Фото:ФК Черноморец)

Болельщики донецкого клуба высказались против того, чтобы бывший футболист Шахтера Алексей Гай вошел в тренерский штаб команды.

В СМИ появилась информация о том, что экс-игрок национальной команды Украины будет работать в штабе Патрика ван Леувена.

Болельщики «горняков» из фанатской группы «Кроты» заявили о своей ноте протеста, опубликовав пост в Twitter.

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«Гай — русский черт», — гласит сообщение фанатов.

Напомним, Гай приобрел скандальную репутацию после того, как в декабре 2014 года, выступая за донецкий Олимпик, отказался надевать футболку в поддержку украинской армии.

В 2016 году, несмотря на российское вторжение в Украину, он переехал в РФ, где два года выступал за Кубань.

В составе Шахтера Гай выступал с 2000 по 2013 год с перерывом на два сезона. На его счету 29 матчей и один гол за сборную Украины.

Отметим, в последнем поединке донецкий коллектив без шансов проиграл топ-клубу из Нидерландов.