«Русский черт»: ультрас Шахтера эмоционально отреагировали на потенциальное назначение скандального тренера
Алексей Гай (Фото:ФК Черноморец)
Болельщики донецкого клуба высказались против того, чтобы бывший футболист Шахтера Алексей Гай вошел в тренерский штаб команды.
В СМИ появилась информация о том, что экс-игрок национальной команды Украины будет работать в штабе Патрика ван Леувена.
Болельщики «горняков» из фанатской группы «Кроты» заявили о своей ноте протеста, опубликовав пост в Twitter.
«Гай — русский черт», — гласит сообщение фанатов.
Напомним, Гай приобрел скандальную репутацию после того, как в декабре 2014 года, выступая за донецкий Олимпик, отказался надевать футболку в поддержку украинской армии.
В 2016 году, несмотря на российское вторжение в Украину, он переехал в РФ, где два года выступал за Кубань.
В составе Шахтера Гай выступал с 2000 по 2013 год с перерывом на два сезона. На его счету 29 матчей и один гол за сборную Украины.
Отметим, в последнем поединке донецкий коллектив без шансов проиграл топ-клубу из Нидерландов.