ГБР разоблачило схему фиктивного зачисления на военную службу футболистов украинского клуба

25 августа, 13:39
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Прикарпатье выступает в Первой лиге Украины (Фото:ФК Прикарпатье)

Прикарпатье выступает в Первой лиге Украины (Фото:ФК Прикарпатье)

Работники ГБР разоблачили в Ивано-Франковске схему фиктивного зачисления на военную службу в подразделения охраны Территориальных центров комплектования и социальной поддержки родственников руководства города и футболистов клуба Прикарпатья.

Об этом сообщает официальный сайт Государственного бюро расследований.

Совместно с УСР Нацполиции ГБР провело около 30 обысков на Ивано-Франковщине, в результате чего были разоблачены некоторые руководители состава ТЦК, которые наладили противоправную схему фиктивного зачисления граждан на военную службу.

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«"Новобранцы» получали возможность фактически не проходить военную службу, проводя время по своему усмотрению. Некоторые из них спокойно участвовали в футбольных матчах в составе футбольного клуба из Прикарпатья. К тому же, они получали от государства денежное и материальное обеспечение за счет бюджетных средств.", — говорится в заявлении.

Отмечается, что по результатам будет решаться вопрос сообщения о подозрении отдельным военным должностным лицам территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Следует отметить, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину футбольный клуб Прикарпатье объявил, что 14 игроков и тренеры команды вступили в ряды ВСУ, после чего клуб переименовался в Прикарпатье ВСУ.

Ранее сообщалось, что фаны чешского клуба устроили яркий перформанс во время матча с Зарей, вспомнив советскую оккупацию

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Ивано-Франковск Прикарпатье Государственное бюро расследований (ГБР)

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