Луческу о Динамо в Лиге чемпионов: «Если Путин прекратит бомбардировки, сыграем с Фенербахче в Киеве»

18 июня, 23:49
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Лига чемпионов важна для поднятия морального духа украинцев — Луческу (Фото:ФК Динамо)

Лига чемпионов важна для поднятия морального духа украинцев — Луческу (Фото:ФК Динамо)

Главный тренер Динамо Мирча Луческу прокомментировал возможность проведения матча 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против турецкого Фенербахче 19 июля в Киеве.

Румынский специалист заявил, что участие его подопечных в Лиге чемпионов очень важно для поднятия морального духа «истерзанных войной» украинцев, передает spor.haber7.com.

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«Мы хотим показать, что жизнь продолжается, и что мы не остановили футбол, несмотря на бомбы. Украинский народ опустошен за последние 4 месяца. Теперь мы стремимся заставить их улыбаться благодаря футболу», — отметил Луческу.

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По его словам, он не хотел встречаться с Фенербахче, ведь ожидает, что это будет сложный матч, который, на его взгляд, будет самым важным на данной стадии Лиги чемпионов.

«Матч, скорее всего, пройдет в Польше. Однако, если Путин прекратит бомбардировки, мы сыграем с Фенербахче в Киеве. Я мечтаю об окончании войны и возобновлении выступлений на стадионе, полном болельщиков», — резюмировал Луческу.

Сообщалось, что наставник Динамо вернулся вместе с командой в Киев вопреки слухам об обратном в СМИ.

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Теги:   Футбол Мирча Луческу Лига Чемпионов ФК Динамо (Киев) Фенербахче

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